Kabinenin ana gündemi Suriye

Kabine toplantısında Türkiye’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son aşama Tel Abyad-Resulayn bölgesindeki durum, güvenli bölge için yapılacak çalışmalar ile Türkiye’nin Rusya ile ortak devriyeleri toplantıda değerlendirilecek. İlgili kurumların konuyla ilgili sunumlar yapması da bekleniyor. Erdoğan’ın da BM Genel Sekreteri Guterres ile mültecilerin durumuna ilişkin yaptığı görüşme hakkında Kabineye bilgi vereceği ifade ediliyor. Toplantıda ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye aleyhine aldığı Ermeni Soykırımı iddiaları ile askeri yaptırımlara ilişkin kararların da toplantıda değerlendirileceği kaydedildi. Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapmayı planladığı, ancak son olarak “Soru işareti” açıklaması yaptığı ABD seyahati de toplantıda ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

Macaristan’a gidecek

Erdoğan yarın partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (CB-YİK) toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, 7 Kasım Perşembe günü ise günü birlik bir seyahat için Macaristan’a gidecek.