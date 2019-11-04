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04.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Kabinenin ana gündemi Suriye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanacak. Suriye’de yaşananların ana gündem olacağı toplantıda Türkiye’nin ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatların ardından ortaya çıkan son durum detaylı değerlendirilecek.

Kabinenin ana gündemi Suriye

 

Kabine toplantısında Türkiye’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son aşama Tel Abyad-Resulayn bölgesindeki durum, güvenli bölge için yapılacak çalışmalar ile Türkiye’nin Rusya ile ortak devriyeleri toplantıda değerlendirilecek. İlgili kurumların konuyla ilgili sunumlar yapması da bekleniyor. Erdoğan’ın da BM Genel Sekreteri Guterres ile mültecilerin durumuna ilişkin yaptığı görüşme hakkında Kabineye bilgi vereceği ifade ediliyor. Toplantıda ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye aleyhine aldığı Ermeni Soykırımı iddiaları ile askeri yaptırımlara ilişkin kararların da toplantıda değerlendirileceği kaydedildi. Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapmayı planladığı, ancak son olarak “Soru işareti” açıklaması yaptığı ABD seyahati de toplantıda ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

Macaristan’a gidecek

Erdoğan yarın partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (CB-YİK) toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, 7 Kasım Perşembe günü ise günü birlik bir seyahat için Macaristan’a gidecek.

İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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