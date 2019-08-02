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02.08.2019 - 07:56| ANKARA MİLLİYET

‘Kararlılığımızı test etmeyin’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye, Kıbrıs adasında garantördür ve bu hakkını dün olduğu gibi bugün de en etkin şekilde kullanacaktır” dedi.

‘Kararlılığımızı test etmeyin’

KKTC Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanan “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” ile Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 448’inci, KKTC Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun (TMT) 61’inci, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 43’üncü yıl dönümü dolayısıyla Gazi Orduevi’nde resepsiyon verildi. Resepsiyona Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı.

‘Çalışmalar sürecek’

Akar, “Türkiye’nin garantörlüğünü, çeşitli söylemlerle ve tanımlamalarla hafifletmeye, saptırmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Bu beyhude bir gayrettir. Türkiye, Kıbrıs adasında garantördür ve bu hakkını dün olduğu gibi bugün de en etkin şekilde kullanacaktır. Hem KKTC’nin verdiği hem de ülkemizin sahip olduğu deniz yetki alanlarındaki faaliyetlerimiz aksaksız, aralıksız, planlandığı şekilde devam ediyor ve devam edecek. Bu bizim uluslararası hukuktan olan hakkımız, milli hakkımız... Bu olayın yönünü şeklini değiştirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bunların yerine getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesi için çalıştığının altını çizen Akar, “Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta, sorunların Yunanistan’da yeni kurulan hükümet ile iş birliği ve karşılıklı güven içinde çözülmesinden yanayız. Bu konuda bugüne kadar birçok girişimde bulunduk, aynı şekilde çalışarak sorunlara çözüm bulma gayretlerimizi devam ettireceğiz. Hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini, her zaman uluslararası hukuk dahilinde, garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı kimsenin test etmemesi gerekiyor” dedi. Bir oldubittiye asla göz yummayacaklarını belirten Akar, “Bu konuda Türkiye ve TSK’nIn son derece kararlı, planlı ve bilinçli hareket ettiği geçen on yıllarda görülmüştür. Bunun bir an önce anlaşılması ve herkesin faaliyetlerini buna göre gözden geçirmesi tüm taraflar için yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

 

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