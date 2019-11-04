‘Kavga edene yer yok’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 8 Kasım’da başlayacak kongre süreci öncesi “Kavga istemiyorum, kavga edenleri partide tutmayız” mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Bazı HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Biz kayyum atamasını asla doğru bulmuyoruz. Bu belediye başkanları savcılıktan iyi hal kağıdı aldılar, YSK seçime girebileceklerine karar verdi. Varsa bir suçları suçüstü yapın, en azından sözde bağımsız mahkemelerin karar vermesini bekleyin. Demokrasiye darbe vurup, Türkiye’nin itibarını kaybetmesine yol açan bir politika izliyorlar” dedi.

‘O rant İstanbullunun’

Kılıçdaroğlu, İstanbul Boğazı’ndaki yetki tartışması konusunda, “O rant İstanbulluya aittir, saraya değil. Oradaki kupon arazi bile satılırken benim haberim olsun diyen kişi Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Bu tabii daha henüz parlamentoya gelmedi. Bıraksınlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapsın” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, RTÜK’e CHP kontenjanından seçilen Faruk Bildirici’nin, kurul üyeliğinin düşürülmesi konusunda, “Yasaya açıkça aykırı işlem yapıyorlar, Parlamento’nun üstünde bir güce sahip olduklarını düşünüyorlar. Burada yargıya büyük görev düşüyor. Yargının bu davayı sürüncemede bırakmadan sonlandırması lazım” dedi.

‘Her şey yolunda’

CHP’nin 8 Kasım’da mahalle delegesi seçimleriyle başlayacak kongre sürecinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Demokratik standartlar içinde genel merkez olarak müdahale etmiyoruz. Haksızlık olur. (Kongrelerde tek adayda uzlaşılması tartışması) İlla tek aday olacak diye kuralımız yok. İki aday da, beş aday da olur. Ama kavga asla. Kim kavga ederse o partiden ayrılmak zorundadır. Biz onu partide tutmayız. Eğer partililer ağırlık olarak bir aday üzerinde uzlaşılmışsa, oraya bizim ‘tavşan aday’ dediğimiz adayların çıkmaması lazım. Normali odur ama illa birisi ‘adayım’ derse ‘sen aday olma’ deme şansımız yok.”

CHP’nin bundan sonraki yol haritasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:

Hedef bölgeler

“Bir çalışma yaptık. Türkiye’nin Rusya’ya bağımlılığı konusunda rapor... Kamuoyu ile paylaşacağız. Bir ‘arpalık’ raporu çıktı. AKP’den kim hangi arpalıklara atandı... Onu da dile getireceğiz. Suriye politikasının maliyeti nedir? Bununla ilgili de çalışma yapılıyor. Bir taraftan da seçim bildirgesi... Parti Programı çalışması yapılıyor... Kısa, öz, ana hedefleri gösteren bir programa ihtiyacımız var. Oyumuzun düşük olduğu 24 ile milletvekillerimizi görevlendirdik. Bu 24 ildeki kanaat önderleriyle ben de gidip konuşmak istiyorum. Bunlar CHP’ye mesafeli kesimler. Orta Anadolu’ya ve Karadeniz’e ağırlık vermek istiyoruz.”

Engelli ressama destek sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre Yalçın, parti genel merkezinde görüştüğü Kılıçdaroğlu’na son çalışmalarından birini hediye etti. Kılıçdaroğlu da teşekkür ettiği Yalçın’a “bundan sonra yapacağı çalışmalarda destek” sözü verdi. -ANKARA Milliyet