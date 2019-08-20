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HaberlerSiyaset‘Kayyum atanması yerinde oldu’
20.08.2019 - 08:07

‘Kayyum atanması yerinde oldu’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Kayyum atanması yerinde oldu’

Destici, “Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur” dedi.

E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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