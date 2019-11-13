Kılıçdaroğlu: İşsizliğin olduğu yerde huzur olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubu üzerinden eleştirerek, “Korkma, cevap ver. ‘Mektubu Sayın Trump’a takdim edeceğim’ diyor. Takdim etmek, bir üst makama arz etmek demektir. Eğer sen Trump’a takdim edeceğim diye gideceksen, senin bu memlekette yerin yok” dedi. İşsizlik oranlarının yüksekliğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin huzura ihtiyacı olduğunu, işsizliğin olduğu yede huzur olmayacağını söyledi.



Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu bulunmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bütün sorunlar çözülebilir ama çözmeyenler var. Biz çözeceğiz. Tek beklentimiz bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Memlekete huzuru da barışı da getireceğiz” dedi.



‘Nedir bu tablo?’



Türkiye İş Kurumu rakamlarına göre, 2003’ten 2018’e toplam işsiz sayısının yüzde 497; genç işsizlerin yüzde 524, kadın işsizlerin yüzde 1430, diplomalı işsizlerin yüzde 1968 arttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “’17 yılda büyük hamleler yaptık, 9 milyon kişiye iş sağladık’ diyor. Peki bunlar kim? Nedir bu tablo?” sorusunu yöneltti.



Türkiye’nin huzura ihtiyacı olduğunu, işsizliğin olduğu yede huzur olmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, gerçek işsiz sayısının 8 milyon 112 kişi olduğunu, kışın bu sayının daha da artacağını kaydetti.



“Türkiye’nin bağışıklık sistemi çöküyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Eğer bir ülkenin bağışıklık sistemi çökerse o toplumda huzur olmaz. İşsizliğin, ahlaksızlığın, yoksulluğun bu noktada olduğu ülkenin bağışıklık sistemi çöker. Erdoğan sorunları çözemez. Çözme kapasitesi yok” ifadesini kullandı.



‘CHP’yi iktidar yapın’

Bütün sorunları çözme sözünü tekrarlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bu sorunlar olmasın diye çok önceden Aile Sigortası’nı gündeme getirmiştim. Eğer olsaydı, her eve en az asgari ücret düzeyinde gelir garantisi verseydik olmaz mıydı? Makarna vereceğine, kadının banka hesabına yatırsanız daha iyi olmaz mıydı? Önümüze seçimlerde oyunuzu düşünerek verin, CHP’ye verin, igöreceksiniz bu fakirliği fukaralığı yok edeceğiz.”



Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 50 bin lira ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grubundaki konuşması ve paylaştığı bir karikatür nedeniyle CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 milyon lira manevi tazminat istemiyle açtığı davada, 50 bin lira kazandı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya Erdoğan’ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile Kılıçdaroğlu’nun avukatı Nihal Cengiz katıldı. Eker, Kılıçdaroğlu’nun söyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, Cengiz ifade özgürlüğü sınırlarında kaldığını savundu. Yargılama sonunda Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 50 bin lira ödemesine hükmedildi.



Fotoğraflar: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet