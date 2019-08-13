Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

Kılıçdaroğlu, nisan ayında taburcu edildikten sonra Antalya Duacı mahallesinde kızı Aslı Baykal’ın evine yerleşen ve fizik tedavisi süren Baykal’a bayram ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu’na, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, Deniz Baykalla birlikte eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve torunu karşıladı.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Genel Başkan’ın ve ailesinin bayramını kutladık. Kendisinin sağlık durumu çok iyi. Hem siyasi gelişmeler, hem parti, hem de Türkiye açısından Sayın Genel Başkana bilgi vereceğiz. O zaten izliyor yakından, kendisinin de görüşlerini alacağız. Ziyaretimizin ana teması bu. Bayram ziyareti ve siyaset” dedi.

‘Eksik olmasın’

Baykal da ziyaret öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sayın Genel Başkan her zamanki zarafeti, nezaketiyle eksik olmasın bayram ya da bir başka vesileyle her şeyi değerlendirip yakın ilgisini hiç eksik etmedi. Görüşme fırsatını daima bulduk. Benim için çok değerli. Çok memnun oldum. Sayın Genel Başkan şeref verdi, eksik olmasın. Bu yoğun gündem içinde konuşulması gereken çok konu var. Türkiye çok kritik bir eşikte. Sayın Genel Başkan’ın istihbarat imkanları çok geniş. Resmi kanallardan, her çevreden doğrudan bilgi verme uygulaması olmuyor gerçi ama Türkiye bu noktadayken ana muhalefet partisine bilgi verilmemesi aklımın alacağı iş değil. O nedenle Sayın Genel Başkan’a soracağım. Hepimiz kaygıyla gelişmeleri izliyoruz. Ne oluyor, Türkiye bir sıcak çatışmanın eşiğinde mi gerçekten? Nedir bu konudaki tablo, Sayın Genel Başkan nasıl görüyor, bu dış politika ve ekonomik sıkışmayı?

Bunu dinleme fırsatını bulacağım. Bir de burada kendi başıma belki biraz uçuk değerlendirmeler yapabiliyorum. Eğer izin verirse Genel Başkan o değerlendirmelerimi de paylaşmak isterim.”