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25.11.2019 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

Kılıçdaroğlu’ndan belediyelere uyarı: Örgütün işine karışmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarını kongre sürecine karışmamaları konusunda uyardı. Partisinin İzmir’deki Yerel Yönetimler Çalıştayı’nın son gününde belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı yapan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan belediyelere uyarı: Örgütün işine karışmayın

Belediye başkanlarının partinin kongre sürecine müdahil olmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı örgüt işine karışıyorsa hastalığa batar. Örgütün işine karışmayın” dedi. Başkanlara “Vatandaşla ilişkiyi yoğunlaştırın” talimatı veren Kılıçdaroğlu, CHP’ye yakın dernekler yerine, “esnafa, camiye, muhafazakârlara” gidilmesini istedi.

CHP Genel Merkezi’nin taleplerini yerine getirmeyen başkanları uyaran Kılıçdaroğlu’nun, “Mali tabloları istemiştik. 250 belediyenin sadece 90’ı gönderdi. Siz mali tablonuzu bildirmiyorsunuz, biz size nasıl yardım edelim?” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Vatandaştan gelen şikayetler var. Şikayet normal ama Genel Merkez bunun nedenini sorduğunda cevap vermiyorsunuz. Biz nasıl cevap verelim. 1 Temmuz-17 Kasım arasında 5 binden fazla şikayet gelmiş” dediği aktarıldı.

‘İlişkiler kopuk’

Başkanlara eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu’nun, “Genel merkezle ilişkileriniz kopuk. Belediyelerde muhatap yok. Bilgi alışverişinde sıkıntılar var. Seyit Torun Bey’in (Genel Başkan Yardımcısı) ekibi sorunları çözmeye çalışıyor. Genel Merkez’le iletişimde olduğunuzda sizin sorunlarınızı da çözerler” dediği öğrenildi. Genel Merkez olarak belediyeleri sürekli denetleme arzusunda olmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Ama işbirliği yapmak istiyoruz” ifadesini kullandığı belirtildi.

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