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08.12.2019 - 08:50 | | ANKARA Milliyet

Kılıçdaroğlu’nun dayısı Ankara’da toprağa verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz’ün cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun dayısı Ankara’da toprağa verildi

Kalp yetmezliği nedeniyle önceki gece evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hasan Ali Gündüz için dün Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi’nde cenaze töreni düzenlendi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz’ün cenaze törenine katıldı. Kalp yetmezliği nedeniyle önceki gece evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hasan Ali Gündüz için dün Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi’nde cenaze töreni düzenlendi.Törene CHP lideri Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de katıldı. Gündüz’ün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

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