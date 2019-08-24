Koca: Hedefimiz sağlıklı toplum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Güvenli bir hizmet ortamı ve güçlü hasta-hekim iletişimi önceliğimizdir. Hastanın ve sağlık çalışanlarının kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir hizmet ortamını sağlamalıyız” dedi.

Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katıldığı “İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı”nın açılışında, merkez ile taşra teşkilatının bütün olduğunu belirtti.

Güçlü Türkiye hedefi

Genel müdürler, daire başkanları ve il müdürlerinin, kendilerini vatandaşın sağlığı için adanmış hizmetkârlar olarak görmesi gerektiğini ifade eden Koca, Bakanlığın ana misyonun, insan merkezli yaklaşım ile birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek olduğunu dile getirdi.

“Halk sağlığını tehdit eden tüm unsurlar ile mücadele ederek ve halkın yaşam kalitesini yükseltecek tüm önlemleri alarak sağlıklı bir toplum ile ‘Güçlü Türkiye’ hedefine ulaşmak istiyoruz” diyen Koca, Sağlık Bakanlığı’nın ülkenin en ücra köşesinde hizmet bekleyen vatandaşın derdine kulak verme ve ona ulaşma kararlılığında olduğunu söyledi.

Koca, Bakanlığın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanı temel alan bir sağlık politikası izlemeye devam edeceğini vurguladı. Sağlıkta insan kaynaklarının yapılan planlamalar çerçevesinde hızla arttığına işaret eden Koca, eksikleri gidermek için çalıştıklarını anlattı. Sayısı artan eğitim kurumları aracılığıyla bir taraftan sağlık alanında insan gücü ihtiyacını karşılarken diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği yaparak sağlık eğitiminin kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sağlık Bakanlığı’nın temel görevlerinden olan koruyucu ve temel sağlık hizmetleri öncelik verdiğimiz konulardır. Aile hekimlerimizin ve toplum sağlığı merkezlerimizin yeni bir ruhla gözden geçirilmeye ihtiyacı var.

Bu noktanın ajandanızın başında yer almasını istiyorum. Yeni açmaya başladığımız şehir hastanelerini bir fırsata dönüştürüp, üniversitelerimizle birlikte ‘sinerji oluşturacak bir modelle’, en modern teknoloji ve en uygun mekanların en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek istiyoruz.”

‘İnsan odaklı sağlık hizmeti’

Sağlık hizmetinin insan odaklı olduğu ve fedakarlık istediği vurgulayan Koca, şunları söyledi: “Bu yolda yoğun mesailerin geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirdiği, umutsuz insanların mutlu edilmesi uğruna mutlulukların feda edildiği bir ömre talip olmak vardır. Bu hassas ilişki, zaman zaman istemediğimiz olaylarla bizi yüz yüze getirmektedir. Yapılan yasal düzenlemeyle artık sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkında şikayete gerek kalmaksızın işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir.”