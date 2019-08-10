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10.08.2019 - 07:50

Malazgirt Zaferi için büyük buluşma

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Ahlat ve Malazgirt Anadolu’nun Fethi 1071 Anma” törenleri bu yıl büyük bir buluşmaya sahne olacak.

Malazgirt Zaferi için büyük buluşma

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından 23-26 Ağustos tarihlerinde Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliklere 250 bin kişinin katılması bekleniyor. Her yıl çok daha büyük bir katılımla gerçekleşen anma programı; kökbörü, atlı okçuluk, atlı cirit ile yağlı güreş, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, karakucak güreşi gibi geleneksel sporlara ve okçuluk müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Tanıtım Kıbrıs’ta

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin ifade ettiği anlama en layık şekilde kutlanabilmesi için 4 günlük bir program düzenlediklerini belirterek, “Malazgirt Zaferi’ni, bu milletin çocuklarının çok iyi anlamasını istiyoruz” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da “Bu anlamlı zaferin 948. yıldönümü etkinlikleri için basın toplantısını Kıbrıs’ta yaparak, Sultan Alparslan’ın asırlar öncesinde açmış olduğu fetih yolunun önemli bir durağı olan Kıbrıs’ın dününe ve bugününe de dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

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