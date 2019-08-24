‘Meclis’i çok özledim’

Oğlu Ataç Baykal’ın eşliğinde kendisine tahsis edilen özel odasına ilk kez giden Baykal, gazetecilerle sohbet etti. Meclis’i çok özlediğini belirten Baykal ‘Nasıl özledim tahmin edemezsiniz” dedi. Baykal özetle şunları kaydetti:

GÜVENLİ BÖLGE: Yaşananlar tek başına bir partinin çözebileceği sorunlar değil. Siyasi partilerin, bu varlık yokluk sorunu ile ilgili bilgilendirilmelerinde yarar vardır. Buradan bir ortak akıl üretmeliyiz. Kimseye akıl vermek haddim değil ama gördüğüm, herkesin el ele verme zamanının geldiğidir.

KAYYUM ATAMALARI: Bunlar demokrasi ve hukuk ilişkisinin Türkiye’de oturtulmamış olmasından kaynaklanan sorunlar. Siyasetin temeli demokrasi, demokrasi de halkın iradesi. Ama her şey bozulduğu gibi siyaset de bozulabilir. Güç kokuşabilir, bozulabilir. Mutlak iktidar mutlaka bozar.

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ: Bunlar hep çocukluk hastalıkları. Bunları aşmamız lazım. Hukuk ve siyaset, demokrasi el ele, baş başa yürümesi gereken iki temel konu. Demokrasisiz de olmaz, hukuksuz da olmaz. Hepsini özümseyeceğiz, DNA’larımıza geçireceğiz. Yaşanan olayları üzüntüyle izliyorum ama umudumu kaybetmedim. Hukuku da özümseyeceğiz demokrasiyi de. Hem cumhuriyetçi olacağız hem demokrat.

CHP SİGORTA: CHP ciddi görev yapıyor, Türkiye’nin sigortası bir anlamda. Sorumlu bir şekilde büyük milli dayanışma duygusu içinde görevini yapmaya devam edecek.

SAĞLIK DURUMU: Kendimi daha iyi hissediyorum. Yeni yasama dönemini heyecanla bekliyorum.