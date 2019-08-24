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24.08.2019 - 08:13| ANKARA Milliyet

‘Meclis’i çok özledim’

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, milletvekili yemini için 21 Şubat’ta ilk kez geldiği Meclis’e 7 ay sonra dün yeniden geldi.

‘Meclis’i çok özledim’

Oğlu Ataç Baykal’ın eşliğinde kendisine tahsis edilen özel odasına ilk kez giden Baykal, gazetecilerle sohbet etti. Meclis’i çok özlediğini belirten Baykal ‘Nasıl özledim tahmin edemezsiniz” dedi. Baykal özetle şunları kaydetti:

GÜVENLİ BÖLGE: Yaşananlar tek başına bir partinin çözebileceği sorunlar değil. Siyasi partilerin, bu varlık yokluk sorunu ile ilgili bilgilendirilmelerinde yarar vardır. Buradan bir ortak akıl üretmeliyiz. Kimseye akıl vermek haddim değil ama gördüğüm, herkesin el ele verme zamanının geldiğidir.

KAYYUM ATAMALARI: Bunlar demokrasi ve hukuk ilişkisinin Türkiye’de oturtulmamış olmasından kaynaklanan sorunlar. Siyasetin temeli demokrasi, demokrasi de halkın iradesi. Ama her şey bozulduğu gibi siyaset de bozulabilir. Güç kokuşabilir, bozulabilir. Mutlak iktidar mutlaka bozar.

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ: Bunlar hep çocukluk hastalıkları. Bunları aşmamız lazım. Hukuk ve siyaset, demokrasi el ele, baş başa yürümesi gereken iki temel konu. Demokrasisiz de olmaz, hukuksuz da olmaz. Hepsini özümseyeceğiz, DNA’larımıza geçireceğiz. Yaşanan olayları üzüntüyle izliyorum ama umudumu kaybetmedim. Hukuku da özümseyeceğiz demokrasiyi de. Hem cumhuriyetçi olacağız hem demokrat.

CHP SİGORTA: CHP ciddi görev yapıyor, Türkiye’nin sigortası bir anlamda. Sorumlu bir şekilde büyük milli dayanışma duygusu içinde görevini yapmaya devam edecek.

SAĞLIK DURUMU: Kendimi daha iyi hissediyorum. Yeni yasama dönemini heyecanla bekliyorum.

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.
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