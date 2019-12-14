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14.12.2019 - 14:20 | | ŞEBNEM HOŞGÖR- ANKARA

Son dakika | Meclis'te yüksek tansiyon! Bakan Soylu'dan HDP'li vekile sert sözler

Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın hendek operasyonlarıyla ilgili sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'nun cevabı sonrası gerginlik çıktı.

Son dakika | Meclis'te yüksek tansiyon! Bakan Soylu'dan HDP'li vekile sert sözler

İçişleri Sağlık ve Çevre bakanlıklarının ele alındığı Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, hendek operasyonlarını eleştirdi ve çok sayıda sivilin bu operasyonlarda katledildiğini söyledi.AK Partililerin tepki gösterdiği Kaçmaz yerine geçerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sözlü tartışmaya girdi.

SOYLU: PKK'YA MI BIRAKACAKTIK

Soylu'nun "Ne yani PKK'ya mı bırakacaktık oraları? Terbiyesizlik yapıyorsun" tepkisine Kaçmaz'ın "Senden korkmuyoruz" karşılığını vermesi üzerine ikili arasında el kol hareketleriyle atışma sürdü. Bunun üzerine AK Partili ve HDP'li vekiller ayağa kalkıp salonda bağırışmalar başlayınca TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç birleşime 10 dakika ara verdi.

Arada CHP'li vekiller AK Partili ve HDP'liler arasında set oluşturarak kavganın büyümesini önledi.

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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