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30.07.2019 - 08:12| SEYFETTİN ERSÖZ - Ankara

MGK’da sıcak gündem

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) temmuz ayı olağan toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

MGK’da sıcak gündem

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda sıcak gündem konuları ele alınacak. Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları ile Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge toplantının ana gündem maddeleri olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları kurul üyelerine olası operasyonla ilgili sunum yapacak. Toplantıda, ABD ile yapılan Güvenli Bölge görüşmeleriyle ilgili Kurul’a bilgi verilecek.

Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesinin ardından başlatılan MİT ve TSK ortak operasyonlarının sonuçları da toplantıda değerlendirilecek. Irak’ın kuzeyinde iki aydır devam eden Pençe Harekâtı da tüm boyutlarıyla toplantıda ele alınacak.

S-400 ve F-35

Doğu Akdeniz’deki sondaj ve arama faaliyetleri de MGK’nın gündeminde olacak. Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler Enerji ve Dışişleri bakanlarının sunumlarıyla masaya yatırılacak. Toplantıda, Rusya’dan satın alınan ve ilk batarya teslimatı yapılan S-400’lerin olası konuşlanma yerleri de değerlendirilecek. S-400’leri gerekçe gösteren ABD, Türkiye’nin F-35 ortaklığını askıya almıştı. Olası ABD yaptırımlarına karşı atılacak adımlar, F-35’in iptali halinde Hava Kuvvetleri’nin izleyeceği yol ve alternatif savaş uçağı arayışları da MGK’da ele alınacak. 

İstanbul'da uyuşturucu operasyonuGaziosmanpaşa'da 73 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
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