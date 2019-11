"Milletin zararına olan şeye yokum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken emeklilik tartışmalarına ilişkin, “Milletimin faydası neredeyse ona varım, milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” dedi.Erdoğan, dün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı Kampüsü’nde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: “Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında maruz kaldığımız kur faiz saldırısının ardından yüzde 14’e kadar çıktı. Bu oranın özellikle Eylül verisinin belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz. Göreve geldiğimizde IMF’ye borç neydi? 23,5 milyar dolar. Bunu sıfırladık, artık bizim IMF ile işimiz yok. Merkez Bankası’nın döviz rezervi şimdi 105-16 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık, tekrar oralara çıkacağız ve daha da artıracağız.



Bak faiz maalesef yüzde 30’ların üzerine yüzde 40’lara doğru gitmişti. Ne oldu? Bir Merkez Bankası başkanını görevden aldık, yeni Merkez Bankası başkanımızla beraber hamdolsun faiz oranı yüzde 13,5’a kadar indi, daha da inecek. Ve enflasyon tek haneli rakama inecek 2020’de. Ülkemizin risk primi, borçlanma maliyetimiz sürekli azalıyor. Borsamız ne oldu? Şu anda 105. Biz geldiğimizde 11’di 11. Şimdi 105-106’lara geldi. Aylık enflasyon yüzde 8,6 ile 1,5 yılın en düşük seviyesine indik.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki hastanelerin durumunu gazeteci Savaş Ay’ın programından kesitlerle vatandaşlara izletti. Erdoğan, “Tablo bu. Yani Bay Kemal’e beş tane koyun teslim edin, inanın kaybeder gelir. Yapacağı bir şey yok. İşte, en dinamik, kendini güçlü hissettiği zamanda kendisine SSK’yi verdiler, hal ortada. Ne diyor bir de? ‘10 yıl önce daha iyiydi, bugün daha kötü’ diyor. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyor. Benim milletimin bunları iyi tanıması lazım. Hak ve hakkaniyetle bağdaşmayan bu gayretlerin gerisinde eski dönemdeki başarısızları örtme niyeti var” dedi. Vatandaşlara şehir hastanelerinden de görüntüler izleten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “O dönemlerde doğum yapan anneler, ölüler hastanelerde rehin tutuluyordu. İşi gücü bu, gene bir şey söyleyecek tabii. ‘Zarar ediyor.’ Ben ne dedim, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi yani halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim, edelim. Şu hali görüyorsunuz bakın. Bunlar benim Ahmet’ime, Mehmet’ime, Ayşe’me, Fatma’ma layık değil mi? Ama bunu çok görüyorlar ya... ‘Zarar ediyor’ diyor. Halkıma hizmette zarar ediyorsak edelim ama bunlar götürdüler hep, götürdüler. Onun için de halka hizmet veremediler. Kirli, giyilmiş poşetleri tekrar vatandaşıma sattılar. Sağlam girsen hasta çıkarsın, o hale getirdiler.”









“Birileri Türkiye’nin sosyal devlet alanında geldiği seviyeyi anlamakta zorluk çekiyor. Daha da vahimi geçmişte faize ödenen paraların doğrudan millete hizmet için kullanılmasından da rahatsız oluyor. Zorunlu olan genel sağlık sigortasına 30 yıl boyunca niçin geçilemediğini izah edemeyenler, yapılan işlere kulp takmada yarışa giriyor. Geçmişte SSK’yi iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere, teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir. Tutturmuş ‘erken emeklilik.’ İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işle, işsizliğe ne yazık ki öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi, böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım, milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.”



“Bizi kendi içimize hapsetmeye çalışanlara cevabımızı her alanda bölgemizde ve dünyada gücümüzü daha çok hissettirerek verdik. Tabii bu uzun soluklu bir mücadeledir. Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke ve millet değildir. Bu ülkenin gerisinde binlerce yıllık bir devlet geleneği, kadim bir medeniyet mirası vardır. Bu ülkenin gücünün kaynağı dünyanın dört bir yanında etkisi hissedilen zengin kültür birikimiyle her bireyinin gönlüne ve zihnine nakşolmuş sağlam tarih bilincidir. Biz bu vasıflarımıza sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle kimse Türkiye’nin bileğini bükemez, kimse ülkemize dik çöktüremez. Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Afrika’da, Balkanlar’da verdiğimiz mücadele, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalar bunun en açık ispatıdır. Başaramadılar, başaramayacaklar.”



Erdoğan, konuşmasında, A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Kupası’na doğru gittiğini hatırlatarak, “İnşallah Avrupa Kupası’ndan başarılı bir neticeyle çıkmayı hem gençlerimizden istiyoruz hem de duamız o. Olmaması için de hiçbir sebep yok. Yeni bir tarihi inşallah gerek Şenol Hocamız gerekse ekibi, bu gençler yazacaklar, bunu görüyorum. Bu millete artık bu da yakışır. Bu millet bunu da başaracak, buna inanıyorum. Rabb’ime bize böyle bir millete hizmet etme imkanı verdiği için ne kadar hamdetsem azdır” dedi.



“Türkiye’nin son altı yıldır ardı ardına maruz kaldığı saldırıların gerisinde gücünün kırılarak, kazanımlarının sınırlandırılarak hedeflerine ulaşmasının önüne geçme gayesi var. Sokaklarımız bunun için karıştırılmak istendi. Ne diyorlar? Kürtler... Kardeşim öyle bir şeye getiriyorlar ki, YPG ile PYD’yi ‘Kürt’ diye tanımlıyorlar. Şimdi bu bir defa benim Kürt vatandaşlarıma saygısızlıktır. YPG ile PYD’yi ‘Kürt’ diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir. Teröristlerle Kürt kardeşlerimi birbirine karıştırmayalım. Hep söylüyorum, benim şu anda parlamentodaki grubumun içerisinde 50 Kürt milletvekilim var. Bizim böyle bir ayrımımız yok. Niye yok? Çünkü biz Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abhazı’yla velhasıl yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. Bizde böyle bir ayrım yok.”

