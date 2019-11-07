MSB’den 10 Kasım paylaşımı

Videoda, Anıtkabir’i her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı: “262 metrelik Aslanlı Yol’un başında Atatürk’ün ardından Türk ulusunun yaşadığı derin acıyı simgeleyen 3 kadın ve 3 erkek heykeli yer almaktadır. Yolun iki yanında oturmuş 24 aslan heykeli duruşları itibarıyla sakindirler. Bu Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına dokunulmadığı sürece barıştan yana olduğunu göstermektedir. Yolun her iki yanında Virginia cinsi ardıçlar yer almaktadır. Dört mevsim yapraklarını dökmeyen Virginia ardıçlarının dikilmesinin nedeni ise ziyaretçileri şehrin görüntüsünden uzaklaştırarak Atatürk’ü ziyaret etmeye hazırlamaktır.” Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Anıtkabir’in anlatıldığı video hazırladı. Videoda, Anıtkabir’i her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı: “262 metrelik Aslanlı Yol’un başında Atatürk’ün ardından Türk ulusunun yaşadığı derin acıyı simgeleyen 3 kadın ve 3 erkek heykeli yer almaktadır. Yolun iki yanında oturmuş 24 aslan heykeli duruşları itibarıyla sakindirler. Bu Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına dokunulmadığı sürece barıştan yana olduğunu göstermektedir. Yolun her iki yanında Virginia cinsi ardıçlar yer almaktadır. Dört mevsim yapraklarını dökmeyen Virginia ardıçlarının dikilmesinin nedeni ise ziyaretçileri şehrin görüntüsünden uzaklaştırarak Atatürk’ü ziyaret etmeye hazırlamaktır.” Videonun sonunda, Büyük Önder’in “Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır” sözüne yer verildi.