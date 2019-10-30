Sahada kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde konuştu. Erdoğan, şu mesajları verdi:

MİLLETİMİZİN DURUŞU: Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında yeni devletlerimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa milletimizin işte bu dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir. Son yıllarda Suriye’de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları da bu mücadelenin birer parçasıdır. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan sadece kendi kararı ve imkanlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir.

İFŞA OLDULAR: Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir sonucu da, Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli hatta ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır. Barış Pınarı Harekatı için bizi arayan Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri alçakça şehit edilen çoğu çocuk ve kadın 20 kişi hakkında üzüntü beyanında bulunmamıştır. Bizi arayanlar ise sadece teröristleri korumak, kurtarmak ve savunmak için nefes tükettiler.

TEK ÜLKE TÜRKİYE: Türkiye’den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu iddia ediyorsa, açık konuşuyorum, yalan söylüyor. Suriye’ye baktığında petrol veya güç fırsatı değil de sadece insan gören, sadece can gören, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye’dir. Biz bu onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz.

YENİ BOYUT KATTIK: Cumhuriyetimizin 10., 50. 75. yıldönümleri hep coşkuyla kutlanmıştır. 100. yıldönümü bambaşka öneme sahip. Bu yıl 19 Mayıs’la birlikte İstiklal Harbi’nin başlangıcının 100. sene-i devriyesinin kutlamalarına başladık. Son yıllarda pekçok büyük eserimizin açılış tarihlerini 29 Ekim’e denk getirerek bu kutlamalara yeni boyut kattık.

‘Terörü temizledik’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında 4 farklı noktaya sürpriz canlı yayın bağlantıları yaptı. Erdoğan sırasıyla Doğu Akdeniz’de görev yapan TGC Gökçeada Fırkateyni’ne, Hava Kuvvetleri’nin Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’ne, Barış Pınarı Harekatı Resulayn ve Tel Abyad bölgesine bağlandı. Erdoğan, “Batı bu denizlerde dolaşan gemilerimizden çok rahatsız oluyor. ‘Buralardan çekilin’ diyor. Var mı böyle bir şey?Barış Pınarı Harekatı’ndaki tüm güvenlik güçlerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Teröristlerin inlerine giriyorlar ve de inlerine girmeye devam edecekler” dedi.

Kahramanlar karşıladı

Öte yandan Kabul Töreni’ne ilişkin görüntüler İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona gelişinde Barış Pınarı Harekat’ında görevli asker tarafından karşılandığı görüldü. Askerlerle tek tek tokalaşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin temizlenip temizlenmediğini sordu. Askerlerden “Temizledik” yanıtını alan Erdoğan, “Tel Abyad, Rasulayn... Temizleye temizleye geliyorlar” ifadesini kullandı.

‘Rusya çıkarıldığı bilgisini verdi’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesiyle ilgili şunlanı söyledi: “Şu anda Rusya terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor. Görüşmelerimiz yarın yine aynı şekilde devam edecek. Şu an itibarıyle asker sivil 30’a yakın şehidimiz var. Ama bunun yanında Suriye Milli Ordusu’nun 130’a yakın şehidi var. Onlar bizim şehitlerimizle beraber koyun koyuna bir mücadele verdiler. Bu mücadeleyi hâlâ vermeye devam ediyorlar. Asla geri durmuyorlar. Bu mücadeleyi birlik, beraberlik kardeşlik içinde sürdürüyorlar.”

ŞEHİTLER İÇİN DUA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul töreni Kuran tilavetiyle başladı, şehitler için dua edildi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan davetlilerle tokalaşıp sohbet etti.

5 BİN DAVETLİ





Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu’nda gerçekleşen kabul törenine sanat, spor ve iş dünyasından 5 bine yakın davetli katıldı. Kabul törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmazken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP kurmayları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal hazır bulundu.

Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, iş insanı Kıvanç Oktay ve Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer de katıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organları başkanları da törende yer aldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, davetliler ile tokalaşıp sohbet etti.