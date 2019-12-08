Şentop’un, ‘sessiz’ 100. yıl çalışması

Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk, 21 Nisan 1920’de yayınladığı bildiri ile Meclis’in 23 Nisan 1920 günü Ankara’da toplanacağını ilan etti.



Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Meclis-i Mebusan üyelerinden oluşan 324 milletvekili ile kurulan Meclis, zorluklar nedeniyle 115 milletvekili

ile açıldı. Aynı gün gerçekleşen toplantıda adının “Türkiye Büyük Millet Meclisi” olmasına karar verildi.









Sır gibi saklıyor



Meclis’in 30. başkanı olan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, aylar öncesinden 100. yılın görkemli bir şekilde kutlanması için çalışmalara başladı. Ancak çalışmalarını adeta “sır” gibi saklıyor. Bu konuda sessizliğini koruyor ve ayrıntı vermiyor. Hatta Şentop’un, siyasi danışmanlarına bile bu konuda bilgi vermediği söyleniyor.



Ancak Şentop’un Asya, Avrupa, Afrika kıtası ile Orta Amerika’da yapılan parlementolararası toplantılarda Meclis Başkanlarını 23 Nisan 2020 kutlamalarına davet ettiği biliniyor.









O bölüm onarımda



Bu arada Meclis’te yeniden hummalı bir onarım çalışması başlamış durumda. Ana bina çevresi ile önemli alanlarda eskiyen andezit kaldırım taşları değiştiriliyor. Ana bina içinde de 15 Temmuz gecesi atılan ikinci bombanın tahrip ettiği bölüm onarıma alındı. Yine Meclis’e atılan ilk bombanın düştüğü yan bahçede açılan çukurun yanında 15 Temmuz anıtının yapımına başlandı. Bomba çukuru ise sembolik bir şekilde yeniden ele alındı, üstünün cam fanusla kapatılmasına karar verildi. Önümüzdeki aylarda kutlamalarla ilgili programların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.