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08.12.2019 - 07:50 | | Mustafa İstemi

Şentop’un, ‘sessiz’ 100. yıl çalışması

Türk milletinin iradesini temsil eden, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasama organı olan TBMM, kuruluşunun 100. yılını 23 Nisan 2020’de kutlamaya hazırlanıyor.

Şentop’un, ‘sessiz’ 100. yıl çalışması

Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk, 21 Nisan 1920’de yayınladığı bildiri ile Meclis’in 23 Nisan 1920 günü Ankara’da toplanacağını ilan etti.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Meclis-i Mebusan üyelerinden oluşan 324 milletvekili ile kurulan Meclis, zorluklar nedeniyle 115 milletvekili
ile açıldı. Aynı gün gerçekleşen toplantıda adının “Türkiye Büyük Millet Meclisi” olmasına karar verildi.

Şentop’un, ‘sessiz’ 100. yıl çalışması



Sır gibi saklıyor

Meclis’in 30. başkanı olan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, aylar öncesinden 100. yılın görkemli bir şekilde kutlanması için çalışmalara başladı. Ancak çalışmalarını adeta “sır” gibi saklıyor. Bu konuda sessizliğini koruyor ve ayrıntı vermiyor. Hatta Şentop’un, siyasi danışmanlarına bile bu konuda bilgi vermediği söyleniyor.

Ancak Şentop’un Asya, Avrupa, Afrika kıtası ile Orta Amerika’da yapılan parlementolararası toplantılarda Meclis Başkanlarını 23 Nisan 2020 kutlamalarına davet ettiği biliniyor.

Şentop’un, ‘sessiz’ 100. yıl çalışması



O bölüm onarımda

Bu arada Meclis’te yeniden hummalı bir onarım çalışması başlamış durumda. Ana bina çevresi ile önemli alanlarda eskiyen andezit kaldırım taşları değiştiriliyor. Ana bina içinde de 15 Temmuz gecesi atılan ikinci bombanın tahrip ettiği bölüm onarıma alındı. Yine Meclis’e atılan ilk bombanın düştüğü yan bahçede açılan çukurun yanında 15 Temmuz anıtının yapımına başlandı. Bomba çukuru ise sembolik bir şekilde yeniden ele alındı, üstünün cam fanusla kapatılmasına karar verildi. Önümüzdeki aylarda kutlamalarla ilgili programların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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