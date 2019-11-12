Son dakika... ABD ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin çekildiğini söylemenin mümkün olmadığını belirterek, ''Terör örgütleri hala burada. Münbiç'ten çekildiğini söylememiz mümkün değil, kısmen Tel Abyad'da da bunlara rastlıyoruz. Ne Rusya ne ABD terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları sayın Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Putin ile de telefon görüşmesinde bunları değerlendireceğiz'' dedi.

"Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil" diyen Erdoğan, "Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak.

Bu ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz.

(DEAŞ'lıların iadesi)

Suriye meselesini enine boyuna konuşacağız, terör örgütleriyle işbirliği üzerinde duracağız. Bu zamana kadar biz düşündük şimdi onlar ne yapacaklarını düşünsün. DEAŞ'lıların iadesine başladık, oralarda bir telaş başladı.

Barış Pınarı Harekatı'nı detaylı konuşacağız.

Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz.

Mutabakat tam olarak yerine getirilmedi. Güvenli bölge için hazırladığımız tüm raporları görüşeceğiz..

İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Trump ile görüştükten sonra dönünce de Putin ile telefonda konuşacağım.

Teröristlerin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Teröristler Münbiç ve Tel Abyad'da da var. Teröristleri ne Rusya ne de ABD temizleyebildi. Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz.

(Avrupa Birliği'ne tepki)

Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin. Ey AB, müzakere masasında olmak bizi bağlamaz, takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim bu kapılar açılır ondan sonra siz başınızın çaresine bakın.

Müzakereler bir anda da bitebilir.

(Barış Pınarı Harekatı)

Türkiye'ye yönelik taciz atışları devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nda 11 şehit, 163 yaralımız var.

NATO'nun artık buraya eğilmesi lazım. NATO'nun müttefiklerini yalnız bırakması izah edilemez. NATO ne iş yapıyor? 5. madde ne işe yarar? Bunların hepsini Londra'da gündeme getireceğiz.

DEAŞ'lılar sınırda kalmış kalmamış bunlar bizi pek ilgilendirmiyor.