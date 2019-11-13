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13.11.2019 - 20:07 | | AA

Son dakika | ABD'de Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ikili ve heyetler arası görüşmeler için Beyaz Saray'a geldi. Görüşme öncesi iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile Trump'ın 1 saat 15 dakika süren görüşmesi sona erdi. İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Son dakika | ABD'de Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi

Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray Oval Ofis'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu. Görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

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ABD'de Trump - Erdoğan zirvesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I, ABD BAŞKANI TRUMP KARŞILADI

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Erdoğan daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Son dakika | ABDde Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi


Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı, 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık kısımda, "Sayın Başkan ile  görüşme sonrası detaylı bir basın toplantısı yapacağız. Basın toplantısında etraflıca her şeyi anlatacağız” dedi.

Son dakika | ABDde Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi


Karşılama töreninin ardından Emine Erdoğan ve Melanie Trump bir araya geldi.

Son dakika | ABDde Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi


ABD BAŞKANI TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Trump, ikili görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşma sonucu sağlanan "ateşkesin" korunduğunu belirten Trump, "Kürtler (YPG/PKK) ile konuşuyoruz, gayet memnun görünüyorlar." dedi.

"7 bin mil" ötedeki sınırlar hakkında korkmak istemediğini belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a (Türkiye -Suriye sınırı) yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Trump, bölgedeki tarihi anladığını belirterek, "Onların (Türkiye ile YPG-PKK) sorunlarını anlıyorum. Üzerinde konuştuğumuz bölgede Türkiye'den de birçok insan hayatını kaybetti. Bunun hakkında da bir şeyler yapmak zorundayız. Bu tek yön bir yol değil." ifadesini kullandı.



Son dakika | ABDde Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak ettiler

"İkili ticaret hacmi kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir"

Türkiye ile ABD'nin ticaret hacmini genişletmeye çalıştıklarını da vurgulayan Trump, "Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Şu andaki ticaret hacmimiz 20 milyar dolar ama bu rakam kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir." dedi.

ABD'nin DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'yi yakaladığını vurgulayan Trump, "Türkiye de DEAŞ tutuklularını izliyor ve son dönemde 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladı." diye konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.

 

 

Son dakika | ABDde Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi


Öte yandan ABD Başkanı Trump, kendisine yönelik azil soruşturmasını "cadı avı" sözleriyle niteledi ve soruşturma kapsamındaki kamuya açık oturumları izlemediğini belirtti.

Son dakika | ABDde Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı.

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