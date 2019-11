Son dakika| Bakan Akar: Terör koridoru meselesi bitti

Akar, 53.8 milyar değerindeki Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vekillerin sorularını yanıtladı. Barış Pınarı Harekatı'na dikkat çeken Akar, "Harekatın sonuçları neye vardı: Terör koridoru oluşturulması meselesi bitti. 'Amerikalılar Rojava hayali bitti' diyor" ifadesini kullandı.





“SMO, El-Kaideci değil”

Suriye Milli Ordusu’na yönelik gelen eleştirilere yanıt veren Akar, “Bu insanların El Kaideci falan olmaları söz konusu değil. Bunların amacı bir şekilde ülkelerini kurtarmaktır. Kendi ülkesi için çalışan bir gruptan söz ediyoruz” dedi.



Akar, “Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerimiz savaş değil, terörle mücadeledir” diye konuştu.



231 bin er ve erbaş silah altında

Yeni askerlik sistemi ile askerliğin 6 aya düşmesi ile herhangi bir zafiyetin yaşanmadığını belirten Akar, “Kanun çıkmadan önce 217 bin er ve erbaş vardı. Şu an hali hazırda 231 bin 921 er ve erbaş bulunuyor. Askerliğin 6 aya düşürülmesi zafiyet yaratmadı” dedi.



Bedelliye 20 bin başvuru

Son açıklanan bedelli askerliğe 20 bin 725 kişinin başvurduğunu belirten Akar, “688 milyon lira civarında bir bedel tahsil edildi. 31 Aralık 2019’a kadar müracaatlar devam edecek” bilgisini verdi.



İdlib’teki saldırılara değinen Akar, “Yeni bir göç dalgasını engellemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ruslara sürekli bombardımanları durdurulması noktasında uyarılarda bulunuyoruz. 600 bin kişi İdlib’te evini terk etmiş durumda” dedi.



Akar: S-400 çalışacak mı diye soruldu. Çalışacak. Şu anda S-400’lerde Bir filo iki batarya olmak üzere Türkiye’ye gelmiş durumda. Şu anda bu iki bataryanın kuruluş ve eğitimler faaliyetleri devam ediyor. Bundan sonra da faaliyetler devam edecek, bundan şüpheniz olmasın, şakamız yok.



Tank Palet açıklaması

Tank Palet tartışmasıyla ilgili olarak, Akar, “2008’den itibaren bu çalışma başlatıldı. Otokar prototipini yapmıştı. Otokar’da bu fabrikadan faydalandı. Bu bittikten sonra ihale yapıldı. BMC, FNSS, Otokar katıldı. BMC ihaleyi kazandı. Bizim elimizde tank yapmaya en müsait fabrika, bu tank palet fabrikasıdır. Bu tankın bir an önce yapılması lazım. Amaç Altay tankının TSK’ya bir an önce kazandırılması. Fabrika’nın mülkiyeti MSB’de. Fabrika’nın işletme hakkı 25 yıllığına BMC’ye verildi. Her türlü fabrikanın denetim yetkisi bakanlığa verildi. Tankı yapmak için özel sektörün kabiliyetlerinden faydalanmak lazım. TSK bünyesinde bu tankın yapılması uzun süre alacaktı” dedi.