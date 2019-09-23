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23.09.2019 - 10:02 | | AA

Son dakika... Bakan Soylu, emniyetten KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" çalıştayında yaptığı konuşmada, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir." açıklamasında bulundu.

Son dakika... Bakan Soylu, emniyetten KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Ayrıntılar birazdan...

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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