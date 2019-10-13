Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

"Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu." diyen Erdoğan, "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli olanın en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak olduğunu belirtti.

Rasulayn şehir merkezi ve 4 köyün kontrol altına alındığını bildiren Erdoğan, "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı."

Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 24 tane teslim alınan var." dedi.

"Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz." diyen Erdoğan, harekat alanında 2 asker ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubunun şehit olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu. Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu.

Kendi adımlarımızı atmaya mecbur kaldık.

30-35 kilometrelik derinliğe kadar ilerleyeceğiz.

Terör koridorunu ortadan bölmüş olacağız.

Terör örgütü ciddi bir direniş ortaya koyamıyor.

TSK, kara ve hava unsurlarıyla başarıyla operasyonu yürütüyor. Teröristler karşımızda dayanamazlar biliyoruz. Önemli olan en az acı ile bu süreci tamamlamaktır. Teröristler sivil vatandaşlarımızı hedef alıyorlar. 652 havan ve roket saldırısı yaptılar. Çoğu Nusaybin ve Kızıltepe'ye düştü.

Teröristler salpark gibi hastane ibadathane gibi sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyorlar. kiliseden sivilleri hedef alıyor.

Çoğu çocuk 18 vatandaşımız şehit oldu. 147 vatandaşımız da yaralandı.

Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur.

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490 oldu. 440'ı öldü, 27 yaralı, 24'ü de teslim oldu.

Operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz. Sivillere zarar vermek istemiyoruz. Sivillerin zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyet bunun kanıtıdır. Suriye'deki DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumluluğu aldığımız belirttik. Biz Kürtlere değil PKK/YPG'ye karşı operasyon yapıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kimsenin toprağında gözümüz yok.

Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit eden Türkiye'yi yolundan döndüremez.

(Merkel'e sert sözler)

Merkel'e "Biz sizinle NATO müttefiki değil miyiz?" dedim. "Terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok' dedim

Türkiye'nin meşru sözlerini dinlemeyenler örgütün isteklerini geri çevirmiyor. ABD terör örgütüne 30 bin TIR yardım gönderdi. Bunları bize karşı kullanıyorlar. Operasyon başlar başlamaz ülkemiz topraklarına başlattığı saldırı terör örgütünün gerçek yüzünü göstermiştir.

Biz doğruları yapmaya ve doğruları anlatmaya devam edeceğiz.

Hisar alçak irtibatlı hava savunma sistemiz testlerde hedefleri tam isabetle vurdu. Seri üretime başlıyoruz. Onların patriotu varsa bizim de Siper'imiz olacak. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz.

Harekatımızın Suriye halkını, oradaki Kürtleri değil teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır.

"Bu yaklaşımı düzeltin"

Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmak isteyenler var. Siz ne zamandan beri bizim terör örgütüyle masaya oturduğumuzu gördünüz. Önce bunu anlamaları lazım. Bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir. Ne zamandan beri devlet terör örgütüyle masaya oturmuştur? Bu yaklaşımı düzeltin.

Biz bu işe bir haftada, bir ayda hazırlanmadık. Aylardır bu harekata hazırlanıyoruz.

Türkiye'deki uluslararası kamu temsilcileriyle hafta içinde Ankara'da bir toplantı yapacağım.

Biz ırkçı değiliz. Onlar aynı zamanda tam manada ırkçı. Bunlar kimleri öldürdü? Kimler bizim ülkemize kaçıp geldi? Ülkemizdeki 4 milyon mültecinin 400 bini Kürt. Onlara biz bakıyoruz.