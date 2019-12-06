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06.12.2019 - 18:05 | | DHA

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in anne ve babası ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir ailesine başsağlığı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Orduda bir cinayete kurban giden Ceren Özdemirin babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Ceren Özdemirin elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, merhumeye Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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