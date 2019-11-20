Soylu’dan 'Menzil' iddialarına yanıt: 'Bir tane göstersinler bakanlığı bırakırım'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soruları alıyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, “Bir İçişleri bakanı olarak, gönül rahatlığı ile ‘bakanlığımızda herhangi bir tarikat yoktur. Herhangi bir cemaat yoktur’ diyebilir misiniz? İçişleri Bakanlığı’nda Menzil tarikatının çok ciddi kadrolaştığı, tayin-atama yaptırdığı iddiaları var” sorusu üzerine Soylu, “Bir tane göstersinler, bakanlığı bırakırım. Bu sorularınız ile birilerinin çanağına su taşıyorsunuz. İyi niyetli olabilirsiniz ama birileri kurumlarımız üzerinden yeni bir operasyon yapmak istiyorlar, bu oyuna gelmeyin” dedi.