20.11.2019 - 16:03 | | SEYFETTİN ERSÖZ / ANKARA
Soylu’dan 'Menzil' iddialarına yanıt: 'Bir tane göstersinler bakanlığı bırakırım'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı’nda Menzil tarikatının kadrolaştığı iddialarına, “Bir tane göstersinler, bakanlığı bırakırım. Yeni bir operasyon yapmak istiyorlar bu oyuna gelmeyin” sözleriyle yanıt verdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soruları alıyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, “Bir İçişleri bakanı olarak, gönül rahatlığı ile ‘bakanlığımızda herhangi bir tarikat yoktur. Herhangi bir cemaat yoktur’ diyebilir misiniz? İçişleri Bakanlığı’nda Menzil tarikatının çok ciddi kadrolaştığı, tayin-atama yaptırdığı iddiaları var” sorusu üzerine Soylu, “Bir tane göstersinler, bakanlığı bırakırım. Bu sorularınız ile birilerinin çanağına su taşıyorsunuz. İyi niyetli olabilirsiniz ama birileri kurumlarımız üzerinden yeni bir operasyon yapmak istiyorlar, bu oyuna gelmeyin” dedi.
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