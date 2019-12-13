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13.12.2019 - 07:50 |

TBMM’de bütçe mesaisi

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde dün tansiyon yükseldi. Görüşmelerde HDP’li Mansur Işık, Kürtler’e baskı yapıldığını iddia ederek şunları söyledi: “Bu ülkeyi iki halk kurmuş, Kürtler ve Türkler. Bu ülkeyi kuran bu Meclis bu Kürt sorununu çözmek zorundadır.”

TBMM’de bütçe mesaisi

 

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin söz alarak, Işık’ın konuşmasında “Yaptırdığınız tecavüzler” ifadesini kullandığına dikkati çekti ve şu yanıtı verdi: “AK Parti, hiçbir zaman böyle bir şeyin yanında olmadı, olamaz; tam tersine özellikle kadınlarla alakalı bütün tecavüzle ilgili eylemlerin karşısında duran bir partidir.”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, “Burada etnisiteleri, mezhepleri, dilleri, cinsleri sayarak ancak şirket kurulduğunu filan zannedersiniz. Türkiye’de şirket kurulmamıştır, kurulan bir şey de yoktur; burada binlerce yıllık bir vatan vardır ve bu vatanda yaşayan bütün insanlar da Kurtuluş Savaşı’nı hep birlikte gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı. -ANKARA Milliyet

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