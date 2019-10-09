09.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
‘Tek partimiz Al Bayrak Partisi’dir’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “sınırları aşması durumunda Türkiye’nin ekonomisini yok edeceğini” açıklamasına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek, diplomatik bir rezalettir. Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum; bu hadsizliğe en net ve en uygun cevap, Fırat’ın doğusuna girip, terör koridorunu yarmaktır. YPG, PKK ve PYD’yi oradan atarak Trump’ın hadsiz sözlerini yüzüne vurmak zorundasınız” dedi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Terörle mücadele, parti farkı gözetmeksizin, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, farklılıklarımızı ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları bir yana bırakmayı gerektiriyor. İç politikada siyaseten rekabet etmeye devam edeceğiz, ama bugün bu tehditler karşısında, tek bir partimiz vardır, o da Al Bayrak Partisi’dir. Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı, devlet olmayı da Harvard’da öğrenmedi” dedi,