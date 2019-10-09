‘Tek partimiz Al Bayrak Partisi’dir’

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Terörle mücadele, parti farkı gözetmeksizin, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, farklılıklarımızı ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları bir yana bırakmayı gerektiriyor. İç politikada siyaseten rekabet etmeye devam edeceğiz, ama bugün bu tehditler karşısında, tek bir partimiz vardır, o da Al Bayrak Partisi’dir. Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı, devlet olmayı da Harvard’da öğrenmedi” dedi,