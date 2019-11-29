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29.11.2019 - 07:50 | |  ANKARA Milliyet

Terör örgütüyle ortak mücadele

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani terör örgütleriyle ortak mücadele konusunda mutabık kaldı.

Terör örgütüyle ortak mücadele

 

 

Çavuşoğlu ve Barzani, Dışişleri Resmi Konutu’ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Barzani’nin IKBY Başbakanı olduktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, “Bunun sembolik anlamı da vardır. Önceki hükümet dönemlerinde olduğu gibi bundan sonra da Irak’ın birliği çerçevesinde bölgesel hükümetle de iş birliğini her alanda geliştirmek istiyoruz” dedi.

Görüşmede Türkiye, Irak ve bölgesel yönetimi ilgilendiren güvenlik meselelerinin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, “Özellikle PKK terör örgütünün Türkiye’deki Kürtlere olduğu gibi Suriye ve Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimize verdiği zararı ele aldık. Terör örgütü ile ortak mücadeleyi değerlendirdik” diye konuştu. Çavuşoğlu, Irak merkezi hükümetinin temmuzdan bu yana Türkiye’den ithal edilen bazı ürünlere yönelik ambargoyu eleştirerek, “Bunları doğru bulmuyoruz dedi.

‘PKK’nın varlığına karşıyız’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığına tepki göstererek, “Sincar’ı şu anda IKBY değil, Irak güvenlik güçleri kontrol ediyor. Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK’nın Sincar ve Irak’ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız” ifadesini kullandı.

 

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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