Terör örgütüyle ortak mücadele

Çavuşoğlu ve Barzani, Dışişleri Resmi Konutu’ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Barzani’nin IKBY Başbakanı olduktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, “Bunun sembolik anlamı da vardır. Önceki hükümet dönemlerinde olduğu gibi bundan sonra da Irak’ın birliği çerçevesinde bölgesel hükümetle de iş birliğini her alanda geliştirmek istiyoruz” dedi.

Görüşmede Türkiye, Irak ve bölgesel yönetimi ilgilendiren güvenlik meselelerinin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, “Özellikle PKK terör örgütünün Türkiye’deki Kürtlere olduğu gibi Suriye ve Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimize verdiği zararı ele aldık. Terör örgütü ile ortak mücadeleyi değerlendirdik” diye konuştu. Çavuşoğlu, Irak merkezi hükümetinin temmuzdan bu yana Türkiye’den ithal edilen bazı ürünlere yönelik ambargoyu eleştirerek, “Bunları doğru bulmuyoruz dedi.

‘PKK’nın varlığına karşıyız’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığına tepki göstererek, “Sincar’ı şu anda IKBY değil, Irak güvenlik güçleri kontrol ediyor. Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK’nın Sincar ve Irak’ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız” ifadesini kullandı.