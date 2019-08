‘Tüm kavgalar son bulsun’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutluk’ta düzenlenen Tomor Dağı Şenlikleri’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, “Bu mekanın manevi ruhuyla yoğrulmuş güzellik ve huzurun küresel düzeyde yayılması dünyadaki tüm kavgaların son bulması inancıyla huzurlarınızdayım” dedi. Dünya Bektaşiler Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tomor Dağı Şenlikleri’nin 2019 etkinlikleri dün yapıldı. Kılıçdaroğlu da 2010’da genel başkan seçildikten sonra ilk kez şenliklere katıldı. CHP liderine ziyaretinde Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti. Dün sabah Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki havalimanına inen Kılıçdaroğlu, buradan Tomor Dağı zirvesine helikopterle ulaştı. Kılıçdaroğlu’nu, “Baba Mondi” olarak bilinen Dünya Bektaşiler Birliği Başkanı Edmond Brahimaj karşıladı. Kılıçdaroğlu, etkinlik alanına geldikten sonra kurban kesim alanına geçti. Kılıçdaroğlu adına alınan kurban, CHP liderinin vekâlet verdiği kişi tarafından kesildi. Etkinliklerin devamına Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile komşu ülkelerden temsilciler de katıldı.

‘Hacıbektaş mirası’

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: “Geçen hafta Türkiye’de Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli’yi andık. Bugün burada Ali Abbas’ın huzurundayız. Bu mekanın manevi ruhuyla yoğrulmuş güzellik ve huzurun küresel düzeyde yayılması dünyadaki tüm kavgaların son bulması inancıyla huzurlarınızdayım. Manevi dünyamızda zulme karşı sembol olmuş, Ali Abbas dönemin zalimlerine karşı mazlumlara Tomor Dağı’ndan su taşıyan altın kol olmuştur. Bugün burada Türkiye ve Arnavutluk halklarına Hacı Bektaş Veli’den miras kalan hoşgörü, adalet, kardeşlik ve insan sevgisi çiçek açmıştır. Tomor Dağı’nda açmış bu çiçekler, 600 yıldır Sarı Saltuk, Hacı Baba, Gül Baba gibi Anadolu erenlerinin hoşgörü ve barış ruhuyla sulanmıştır. Bu ortak tarihin ve kültürün ışığında, yurtta barış cihanda barış şiarıyla hareket eden Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti kurar kurmaz yaptığı ilk anlaşmalardan birisi de Arnavutluk’la imzaladığı dostluk anlaşması olmuştur. Anadolu’da ve Balkanlar’da yaşayan canların bundan sonra da kardeşlik bağlarını güçlendirerek yollarına devam edeceklerine inancım tamdır.”

Tomor Dağı şenlikleri

Arnavutluk’taki Tomor Dağı, Bektaşiler tarafından kutsal kabul ediliyor. Her yıl 21 Ağustos’ta uzun bir yolculuk sonunda ulaşılabilen dağın zirvesinde toplanan Bektaşiler kurban kesiyor, kutsal mekanları ziyaret ediyor. Kurbanlar, inanışta önemli bir yeri olan Abbas Ali ya da bir diğer adıyla Celal Abbas’a adanıyor. Bu ismin türbesi de bu alanda bulunuyor. Yüzyıllardır her yıl düzenlenen Tomor Dağı Şenlikleri’ne Arnavutluk’tan ve farklı ülkelerden on binlerce kişi katılıyor.