Türkiye NATO’da taviz vermedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO planları konusunda Türkiye’nin taviz verdiği şeklindeki yorumların doğru olmadığını söyledi. Türkiye’nin Baltık Planı konusunda ilgili ülkelerin ricasıyla bir jest yaparak Konsey’den geçmesine izin verdiğini belirten Çavuşoğlu, “Ama askeri komiteye giderek orada revize edilecek, iyileştirilecek. Ancak bizimkiyle eş zamanlı yayımlanacak. Yani bizim plan yayımlanmadan o plan da yayımlanmayacak” dedi.

Çavuşoğlu, “MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu” için bulunduğu Roma’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Londra’daki NATO toplantısında taviz vererek, Baltık Planı’nı onayladığı yorumlarının doğru olmadığını belirten Çavuşoğlu, bundan sonra planlar konusunda işleyecek süreci anlattı.

NATO’nun biri Türkiye, diğeri de Polonya ve üç Baltık ülkesi için olmak üzere iki savunma planı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, planlara ilişkin raporların önce askeri komiteye ardından NATO Konseyi’ne gittiğini söyledi. Konsey’den geçen planların tekrar iyileştirme için askeri komiteye gönderildiğini, ardından yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye’nin planının, hem askeri komiteden hem de Konsey’den geçtiğini vurguladı. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Revize edilecek

“Tam yayımlama aşamasında bazı ülkelerin itirazı olduğu için bugüne kadar yayımlanmadı. Biz de bu nedenle diğer savunma planını Konsey’den geçme aşamasında bloke ettik, yani ikinci aşamada. Bizimki o aşamayı geçmişti. Şimdi burada bir jest yaparak, o ülkelerin de ricasıyla, Konsey’den geçmesine izin verdik ama askeri komiteye giderek orada revize edilecek, iyileştirilecek. Ancak bizimkiyle eş zamanlı yayımlanacak. Yani bizim plan yayımlanmadan o plan da yayımlanmayacak.”

Aynı odada bekliyor

Türkiye’nin Baltık Planı’na karşı olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Ama NATO’nun görevi tüm müttefikleri korumaktır. Bir taraftan bizimki konusunda engel çıkarırken bazı ülkeler, diğer tarafın planını onaylamak hakkaniyet ölçüsüyle bağdaşmaz” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin yaklaşımının Baltık ülkeleri ve Polonya’ya anlatıldığını belirterek, “Sonuçta şu anda iki plan aynı seviyede, aynı odada bekliyor. Yayımlanırsa birlikte yayımlanacak, problem çıkarsa da ikisi de engellenecek” diye konuştu.

BM Özel Temsilcileri’yle görüştü

Çavuşoğlu’nun İtalya’nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü’nün (ISPI) İtalya Dışişleri Bakanlığı ile birlikte düzenlediği, “MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu” sırasında gerçekleştirdiği ikili görüşmeler de dikkati çekti. Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü. Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn, Nijer Dışişleri Bakanı Kallo Ankourao ve Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile bir araya geldi.

YUNANİSTAN’A TEPKİ: Adam gibi isteselerdi verirdik

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakata Yunanistan’ın gösterdiği tepkiye ilişkin Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Yaptıkları diplomatik nezakete sığmaz. Cumhurbaşkanımız, Miçotakis’e de dedi. ‘Sorsaydınız verirdik’ diye. Libya’ya telefon açıp da ‘o belgeyi derhal göndermezsen, büyükelçini göndeririz’ diye tehdit edersen olmaz. Adam gibi isteselerdi Libya da biz de verirdik.”