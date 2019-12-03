03.12.2019 - 17:21 | | ANKARA
Veto tezkeresi TBMM Genel Kurul'da okundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin geri gönderme tezkeresi 48 saat beklemeksizin Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi için komisyona sevk edildi.
Komisyon söz konusu maddeyi yasa metninden bir önergeyle çıkaracak. Perşembe günü genel kurul görüşmelerinin ve tümünün oylanmasının ardından resmi gazetede yayınlanacak.
İBB, ünlü sahilin parkını satışa çıkardı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütçeye kaynak oluşturabilmek için Şile'deki Kumbaba Sahili'nde yer alan ve içerisinde park da bulunan araziyi satışa çıkardı. İmar planlarında 'dinlenme ve rekreasyon alanı' olarak yer alan arazi için 22 milyon 795 bin 836 TL muhammen bedel belirlendi. İhale, 4 Aralık'ta (yarın) yapılacak.