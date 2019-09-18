Yargı paketi ekimde Meclis’te

Bostancı, NTV’ye yaptığı açıklamada, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek “Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız” diye konuştu. Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, “13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz sonrasında teklif Meclis Başkanlığı’na sunulacak” ifadelerini kullandı. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Bostancı, “Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis’te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz” değerlendirmesini yaptı. Bostancı, yargı paketinde Anayasa değişikliği gerektiren idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Yeni yargı paketiyle 5 yılın altında cezaları istinafta kesinleşenlerin de Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunabilmesinin önü açılıyor. Bu düzenlemenin 30 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor. Yeni düzenlemede tutuklamalara karşı savcılara daha fazla yetki verilmesi de öngörülüyor. Yeni yargı paketinde avukatlara “yeşil pasaport” verilmesine yönelik de düzenleme yer alacak. Düzenlemeyle çiftlerin anlaşmazlıkları halinde çocukların haczedilmesi uygulaması da artık mümkün olmayacak.