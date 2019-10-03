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03.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Toplantıda; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yargı reformu, terörle mücadele süreci konu başlıklarında görüşler değerlendirildi.

Yüksek İstişare Kurulu toplandı

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15 Mayıs’ta oluşturulan YİK’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ilk toplantısına YİK üyesi eski Meclis başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, İsmail Kahraman ve Yıldırım Akbulut katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda son dönemdeki iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 1 yıllık uygulamasına ilişkin yapılan çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda yargı reformu ile terörle mücadele başlıklarının da ele alındığı belirtildi. Suriye’deki gelişmelere ilişkin Erdoğan’ın kurul üyelerine bilgi verdiği de belirtildi.

Toplantıda, kurulun çalışma esas ve usulleriyle ilgili yapılan çalışmada ele alındı. Kurulun çalışma esaslarına ilişkin düzenlemenin kısa bir süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Eski TBMM başkanları

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile “millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi” amacıyla oluşturulan kurulun üyeleri, Erdoğan tarafından belirlendi. Kurul, ilk toplantısını Erdoğan’ın katılmadığı haziranda, ikinci toplantısını da yine kendi arasında ağustos içerisinde gerçekleştirmişti. Kurulun ilk toplantısında üyelerin alacağı maaşların ele alındığı iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan paylaşılan fotoğrafa göre YİK üyelerinin altı kişiden oluştuğu görüldü. Ayrıca kurul üyelerinin tamamı farklı tarihlerde Meclis Başkanlığı yapan isimlerden oluşuyor.

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