CAS'tan Trabzonspor'a ret

CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu ile ilgili yaptığı itirazı reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den açıklama:

Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir.

Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir.

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