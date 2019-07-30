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30.07.2019 - 13:59

CAS'tan Trabzonspor'a ret

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-11 sezonu şampiyonluğu ile ilgili yaptığı itirazı reddetti.

CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu ile ilgili yaptığı itirazı reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den açıklama: 

Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir.

Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir.

Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

 

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