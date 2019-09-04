Chiellini yok, Merih UEFA listesinde!

Juventus’un başarılı stoperi Giorgio Chiellini’den kulübe kötü haber geldi. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan, ilk maçında gol de atarak dikkatleri üzerine çeken deneyimli savunma oyuncusunun sağ diz çapraz bağları kopmuştu.

Torino ekibinden yapılan açıklamada futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği ancak sahalara dönüşünün yaklaşık 6 ay kadar süreceği duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi için UEFA’ya listesini de bildiren Juventus, bu gelişmelerin ardından Chiellini’yi listeden çıkardı. Sezon başında Sassuolo’dan alının Merih Demiral, siyah-beyazlıların kadrosuna alındı.

Öte yandan Emre Can da kadroya alınmadı.