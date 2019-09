Ersun Yanal: "Dönüşü bir ayı bulabilir"

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.



Takımının her hafta daha iyi olacağını vurgulayan Yanal, "Bu maçta en büyük kazanım taraftarımızın maç sonu gösterdiği ilgiydi. Takım takdir edildi. İlk yarı ve maç genelinde istatistiklerin farklı olduğu bir maçtı. Bireysel beceriler sorgulanabilir belki. Ama bunlar düzelecek. İlave katkılar olacak. Ben takıma güveniyorum. Oyun anlamında her hafta üstüne koyarak gideceğiz. Bu maçtaki mücadelede istekli bir takım vardı. Bu milli ara bize toparlanma adına ve bazı oyuncular kendi mevkiilerine geçecek" dedi.

Takımının maç genelinde daha iyi olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Değerlendirdiğimizde çok az bölümde disiplinden koptuk. 14-15 gol pozisyonunu neticelendirememek bireysel bir durum. Oynadıkça daha iyi olacaklar. Geliştikçe iyi sonuçlar gelecek" ifadelerini kullandı.

Transferde rakiplerin hamleleriyle ilgilenmediğini bildiren Ersun Yanal, "Rakiplerimizin ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Nerede ihtiyaç varsa ona göre hamleler yapıyoruz. Ben iyi niyetli bir şekilde, son ana kadar devam edecek. Transfer gece yarısı bitiyor. Takımımıza katkı sunacak oyuncuları istiyoruz" diye konuştu.

Yayıncı kuruluşa Hasan Ali'nin son durumuyla ilgili konuşan Yanal: "Tüm eksiklerimiz aranın ardından dönecek. Sanırım Hasan Ali Kaldırım'ın dönüşü biraz daha uzayacak. Bir ayı bulabilir." dedi.