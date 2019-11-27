Galatasaray'ın Mert Hakan teklifi

Sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar ve transferlerin bir türlü takıma adapte olmaması; teknik direktör Fatih Terim'i önemli kararlar almaya itti.

Takımın önemli isimleri; Younes Belhanda, Yuto Nagatomo ve Mariano'yu satış listesine konmasına istenen deneyimli hoca, Jean Micheal Seri, Steven Nzonzi gibi yıldızlarının da performansından memnun değil...

Formsuz futbolcunun çok olmasının yanında; kadroda birçok sakatın da yer alaması, ocak ayının hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor. Fatih Terim, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Nagatomo ve Mariano'yu elden çıkarılmasına öncelik verilmesini istedi. Böylece ilk transferin Martin Linnes olması kesinleşti bile...

İlk transferini takım içinden yapacak deneyimli hoca, ikincisini de lider Sivasspor'dan istedi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Seri ve Nzonzi ikilisinden bir türlü istenen katkıyı alamayan Terim, sol bek Ömer Bayram'dan 8 numara yaratmıştı. Bu bölgeye transferi şart koşan kurt hoca, yönetime ne yapın ne edin Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı alın dediği öğrenildi.

Sezonun flaş takımı Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki oyuncu, Dört Büyükler'in de transfer gündeminde yer alıyor. Ancak başarılı orta saha oyuncunun gönlünde bir Aslan yatıyor...

Sezon sonunda kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek Mert Hakan'ın Parçalı'ya gönül verdiği bilinmekte... Galatasaray teknik patronu ve yöneticiler, oyuncuyu ikna çabalarına başladılar bile...

Asist Analiz'in haberine göre sarı kırmızılıların başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, 25 yaşındaki oyuncuyla dirsek temas halinde. Başarılı oyuncuyla bir araya gelen Albayrak, "Hocamız da biz de seni kadromuzda görmeyi çok istiyoruz" dediği öğrenildi.

Albayrak, Mert Hakan Yandaş'a yıllık 1,5 milyon Euro önerdi, oyuncu teklife sıcak bakıyor. Sivasspor 25 yaşındaki oyuncuyla masaya oturmak istese de; Mert Hakan gönlünde yatan takımın formasını giymek istediği ve teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Başarılı oyuncu, önümüzdeki sene sarı-kırmızılı formayı giyecek. Mert Hakan Yandaş, bu sezon Yiğidolar ile çıktığı 12 maçta; 3 kez rakip fileleri sarsarken 1 kere de asist yaptı.