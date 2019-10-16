16.10.2019 - 08:00 |
Gözler Terim'de
Gençlerbirliği maçı sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulunan ve hem futbolculara gözdağı verip hem de yönetime sitem dolu ifadeler kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Sivas maçı sonrası yine gündeme dair önemli açıklamalara imza atacağı belirtildi.
Tecrübeli teknik adamın, maçın sonucundan bağımsız olarak, yaşanan süreçle ilgili gelecek sorulara net yanıtlar vermesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda bu nedenle Demir Grup Sivasspor ile yapılacak karşılaşma sonrası basın toplantısı da bir hayli önem taşıyor.