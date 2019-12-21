Göztepe-Galatasaray maçı canlı bahisle Misli.com'da

Türkiye Kupası’nda deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında da Fatih Karagümrük’ü aynı skorla deviren Göztepe, son 16’ya kalmayı başardı. Süper Lig’de ise başkentte Gençlerbirliği deplasmanından puansız ayrılarak ligde 5 maç sonra puan alamazken, antrenör İlhan Palut’la ilk yenilgilerini aldılar. Bu maçta cezası bulunan sol bek Berkan Emir’den yararlanamayacaklar. Kupa maçında as oyuncuların çoğu kullanılmadığından bu maça fit çıkacaklar.

2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında ideale yakın bir kadroyla sahada olan Galatasaray, 4-0 kazanarak sürprize izin vermedi ve üst tura adını yazdırdı. Süper Lig’de ise geçen hafta tam anlamıyla bir şok yaşadılar. 10 kişi Ankaragücü karşısında maçın son anlarına 2 farklı önde giren antrenör Fatih Terim’in ekibi, son anlarda yenilen 2 golle hiç hesapta olmayan iki puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla son 4 haftada 7 puan kaybetmiş oldular. Bu maça çıkarken cezalı Jimmy Durmaz’ın yanı sıra Emre Mor, Lemina, N’Zonzi, Andone, Seri, Luyindama, Şener gibi isimler kadroda yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray, rakibiyle oynadığı son 12 Süper Lig maçının 11’ini kazandı.

Göztepe, Süper Lig’deki son 11 maçında gol attı.

Galatasaray, Süper Lig’deki son 8 deplasman maçının sadece 2’sini kazanabildi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %55’i konuk ekibin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol var/yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %6’sı maçta her iki tarafın da gol atacağını düşünüyor.

BAHİS UZMANI CAN TONGO NE ÖNERİYOR?

Göztepe son 10 maçının 7’sinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Son lig maçında Gençlerbirliği karşısında savunma sıkıntıları yaşadılar. Galatasaray ise kupada Tuzla karşısında moral buldu. Bu karşılaşmada karşılıklı goller benim için sürpriz olmaz.