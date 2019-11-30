Hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında bugün Göztepe’ye konuk olacağı maç öncesi son idmanını yaptı. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Oyuncular, üç grup halinde 5’e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Öte yandan, Max Kruse ve Vedat Muriç’in takımla birlikte çalıştıkları, Mevlüt’ün ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı. Daha sonra 16.30’da İzmir’e hareket eden F.Bahçe’ye İzmir’de özel bir karşılama yapıldı.