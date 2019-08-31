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31.08.2019 - 11:29

Jean-Kévin Augustin Monaco yolunda

Kadrosuna Ben Yedder ve Slimani'yi katan Monaco, bir forvet transferini daha bitiriyor. Hedefteki isim Jean-Kevin Augustin...

Jean-Kévin Augustin Monaco yolunda

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Uzun süredir Falcao transferi için uğraşan Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Fransa'da yayın yapan L'Êquipe'in haberine göre Monaco, Leipzig'den Jean-Kevin Augustin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haberde iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ve 22 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçebileceği belirtildi.

Ayrıca bu transferin gerçekleşmesi halinde ise Monaco yönetiminin Falcao için sarı kırmızılı takımın teklifini kabul edeceği aktarıldı.

 

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