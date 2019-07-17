Konoplyanka adım adım Fenerbahçe'ye

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Konoplyanka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ukraynalı futbolcu, Schalke’nin kampına götürülmedi.

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki Herzlake’de kampa giren mavi-beyazlı ekip, deneyimli futbolcuyu buraya götürmedi, kamp kadrosu dışında bıraktı. Bu gelişme, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Konoplyanka’nın takımdan ayrılmasının artık kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

Çin ve Rusya tekliflerini geri çevirdi

Futbolcu için sarı-lacivertlilerin dışında da ilgi gösteren ekipler olduğu ve somut tekilflerin bulunduğu belirtildi. Kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen Konoplyanka’nın, Çin ve Rusya’dan gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı.

Tek başına çalışıyor

Bu arada Ukraynalı oyuncunun formda kalmak için çalışmalarını Schalke'nin tesislerinde bireysel olarak sürdürdüğü öğrenildi.