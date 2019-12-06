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06.12.2019 - 08:00 |

Lemina'da Southampton umudu

Galatasaray bu sezon Southampton'dan kiraladığı Lemina'nın bonservisini alma konusunda kararlı görünüyor.

Lemina'da Southampton umudu

Son dönemdeki performansı ile Teknik Direktör Fatih Terim'in gözdelerinden biri haline gelen Gabonlu orta saha oyuncusunu sezon başında 1 milyon euroya kiralayan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye satınalma opsiyonu olarak da 16 milyon yazdırmıştı.

Southampton'un Premier Lig'de küme düşme hattında olması yönetimin stratejisini değiştirdi.

Buna göre devre arasında İngiliz kulübü ile bonservis pazarlıklarına başlamayı düşünen ve 8 milyon euro teklif etmeyi hazırlanan sarı-kırmızılılar Southampton'un ligden düşme olasılığını dikkate alarak operasyonu gelecek yaz dönemine bıraktı.

Böylece Southampton ligden düşerse bu Galatasaray'ın işini kolaylaştıracak ve sarı-kırmızılılar istediği rakamlara bu işi çözebilecek. Lemina sezon başında 1 milyon euroya kiralanırken, Galatasaray'dan 1 yıl için 2 milyon 50 bin euro alıyor.

Leminada Southampton umudu

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