Lemina'da Southampton umudu

Son dönemdeki performansı ile Teknik Direktör Fatih Terim'in gözdelerinden biri haline gelen Gabonlu orta saha oyuncusunu sezon başında 1 milyon euroya kiralayan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye satınalma opsiyonu olarak da 16 milyon yazdırmıştı.

Southampton'un Premier Lig'de küme düşme hattında olması yönetimin stratejisini değiştirdi.

Buna göre devre arasında İngiliz kulübü ile bonservis pazarlıklarına başlamayı düşünen ve 8 milyon euro teklif etmeyi hazırlanan sarı-kırmızılılar Southampton'un ligden düşme olasılığını dikkate alarak operasyonu gelecek yaz dönemine bıraktı.

Böylece Southampton ligden düşerse bu Galatasaray'ın işini kolaylaştıracak ve sarı-kırmızılılar istediği rakamlara bu işi çözebilecek. Lemina sezon başında 1 milyon euroya kiralanırken, Galatasaray'dan 1 yıl için 2 milyon 50 bin euro alıyor.