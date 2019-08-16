Mert Çetin resmen Roma'da

Roma, Cengiz Ünder'in ardından kadrosuna bir Türk oyuncuyu daha kattı. İtalyan ekibi, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i transfer ettiğini açıkladı.

Mert transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, futbolcuları Yıldırım Mert Çetin'in transferinde İtalya ekibi Roma ile "3 milyon avro bonservis bedeli ve başka kulübe satışından pay" karşılığında anlaştıklarını söyledi.

Murat Cavcav, AA'ya yaptığı yaptığı açıklamada Gençlerbirliği'nin her zaman altyapısıyla Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Biz de her zaman bunun mutluluğunu yaşadık. Şimdi de Mert, bize aynı gururu yaşatıyor. 10 yaşında kulübümüze geldi şimdi 22 yaşında, 12 senedir bizimle. Mert'i Türkiye'den takımlarımızla yazdılar ancak oyuncumuzu uzun zamandır Avrupa'dan kulüpler de izliyordu." dedi.

Avrupa kulüplerinden son olarak Roma ile görüştüklerini dile getiren Cavcav, "Mert'in transferinde öncelikle Roma ve biz anlaştık." diye konuştu.

Başkent ekibinin altyapısında yetişen Mert Çetin'in dün İtalya'ya gittiğini ve bu sabah futbolcunun sağlık kontrollerinin yapıldığını aktaran Cavcav, şunları kaydetti:

"Mert de kontrollerinin ardından kendisini Roma Kulübüne bağlayan imzayı attı. Bu transferde özellikle kulüp genel menajerimiz Emrah Atasoy'a teşekkür ediyorum. Bize yakışanı yaptık ve İtalya'ya, Roma'ya futbolcu göndererek altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdik. Bugün Mert, yarın Berat, Rahmetullah, Arda... Gençlerbirliği altyapısı her zaman üretmeye, Türk futboluna hatta dünya futboluna yeni değerler kazandırmaya devam edecek."

MERT ÇETİN: ROMA'NIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM

Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, "Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanımlayamayacağım bir his. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim" ifadelerini kullandı.