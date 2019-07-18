Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeSkrtel Fenerbahçe'yi silmedi
18.07.2019 - 12:50

Skrtel Fenerbahçe'yi silmedi

Savunmaya takviye arayan sarı-lacivertlilerde adım adım Martin Skrtel’e doğru gidiliyor. Slovak yıldız da Avrupa’da bir kulüp bulamazken, sosyal medyadaki ‘Fenerbahçe’ vurgusu dikkat çekiyor.

Skrtel Fenerbahçe'yi silmedi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe’de Martin Skrtel ismi ağır basıyor. Sarı-lacivertli formayla 3 sezon oynayan Slovak stoperin yeniden sözleşme yapması için önündeki engeller tek tek kalıyor.

Şu ana kadar Avrupa’da görüştüğü Olympiakos, Rangers, Parma ve Derby County ile istediği anlaşmayı yapamayan Skrtel, yeniden rotasını Fenerbahçe’ye kırıyor. Öte yandan, 34 yaşındaki savunmacıyla alakalı ilginç bir detay dikkat çekiyor.

Skrtel’in sözleşmesi bitmesine rağmen sosyal medyadaki bilgilerini ve fotoğrafını değişmemesi gözlerden kaçmadı. Tecrübeli yıldız Fenerbahçe formalı fotoğrafını kaldırmazken, bilgi kısmında da halen daha ‘Fenerbahçe futbolcusu’ yazısı duruyor.

 

 

 

Marcao: Daha yolun başındayız
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğit Yalçın Çitak'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğit Yalçın Çitak'a tebrik

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Cezayir

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Cezayir

Coentrao Yeni Malatyaspor'a önerildi ama...

Coentrao Yeni Malatyaspor'a önerildi ama...

Bahçeşehir Koleji, Cameron Clark'ı kadrosuna kattı

Bahçeşehir Koleji, Cameron Clark'ı kadrosuna kattı

Sıradaki Haber