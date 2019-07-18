Skrtel Fenerbahçe'yi silmedi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe’de Martin Skrtel ismi ağır basıyor. Sarı-lacivertli formayla 3 sezon oynayan Slovak stoperin yeniden sözleşme yapması için önündeki engeller tek tek kalıyor.

Şu ana kadar Avrupa’da görüştüğü Olympiakos, Rangers, Parma ve Derby County ile istediği anlaşmayı yapamayan Skrtel, yeniden rotasını Fenerbahçe’ye kırıyor. Öte yandan, 34 yaşındaki savunmacıyla alakalı ilginç bir detay dikkat çekiyor.

Skrtel’in sözleşmesi bitmesine rağmen sosyal medyadaki bilgilerini ve fotoğrafını değişmemesi gözlerden kaçmadı. Tecrübeli yıldız Fenerbahçe formalı fotoğrafını kaldırmazken, bilgi kısmında da halen daha ‘Fenerbahçe futbolcusu’ yazısı duruyor.