Valbuena şaşkınlığı

Sarı-lacivertli takımın sezon başında sözleşmesini yenilemediği Mathieu Valbuena, Olympiakos’da adeta döktürüyor. Fransız yıldız, Medipol Başakşehir’e karşı Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde oynadığı 2 maçta çok iyi bir performans sergiledi.

Valbuena, İstanbul’da oynanan ilk maçta 73 dakika sahada kalıp, galibiyet golünün asistini yaptı. Atina’daki rövanşta da ilk golün hazırlayıcısı olan 33 yaşındaki yıldız, 2. golü de penaltıdan buldu.

Olympiakos’un teknik direktörü Pedro Martins tarafından serbest olarak kullanılan ve ofansif oyun kurucu görevini üstlenen tecrübeli futbolcu, hem fiziksel hem de oyun olarak başarılı bir grafik çiziyor.

Olympiakos ile şimdiden 4 resmi maça çıkan Valbuena, 1 gol atıp 3 asist yaptı.



Ayew’den goller

Fenerbahçe ile sezon başında kiralık sözleşmesi biten Andere Ayew de Swansea’de coştu. Sarı-lacivertlilerin devam etmek istemediği Ganalı yıldız, Swansea forması altında lig kupasında Northampton’a karşı 2 gol birden attı. Swansea maçı 3-1 kazanırken, sahanın yıldızı Ayew oldu.