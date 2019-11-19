Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe HaberleriVolkan Demirel'in son durağı Atina
19.11.2019 - 11:57 |

Volkan Demirel'in son durağı Atina

Fenerbahçe’nin çiçeği burnundaki antrenörü Volkan Demirel, yoğun çalışma programını sürdürüyor. Demirel’in en son Atina’da olduğu ortaya çıktı.

Celal Umut Eren - Skorer

Fenerbahçe’de sezona başlarken futbolculuktan teknik adamlığa geçen Volkan Demirel, yoğun bir program uyguluyor.

Genç teknik adam, çeşitli ülkelerde maçlar izlemeye devam ediyor.

Yeni durak Atina

Antrenörlük konusunda sıkı bir çalışma programı olan Demirel, dün de Atina’da idi.

Yunanistan’ın Finlandiya’yı 2-1 yendiği EURO 2020 eleme grubu maçını bizzat tribünden takip eden Volkan Demirel, gözlemlerine devam etti.

Sarı-lacivertli antrenör daha önce de Hollanda ve İngiltere’de birçok kulübün maçını statlardan izlemişti. Volkan Demirel ayrıca birçok ülkede idmanlar da seyrediyor.

Bununla beraber Volkan Demirel izlediği maçlarda dikkat çeken oyuncuları da raporluyor ve teknik heyet ile scouta iletiyor.

Volkan Demirelin son durağı Atina

Volkan Demirelin son durağı Atina

    Yılmaz Vural: 'Fenerbahçe'de Devre arasında birkaç oyuncu alınacak'
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aboubakar, Orman'ı bombaladı! 'Yanlış bilgiler verdi'

    Aboubakar, Orman'ı bombaladı! 'Yanlış bilgiler verdi'

    Yalçın Koşukavak'tan tüm oyuncularına süre

    Yalçın Koşukavak'tan tüm oyuncularına süre

    Karius'un transferi için gözler yönetimde

    Karius'un transferi için gözler yönetimde

    Beckham sürprizi! Falcao...

    Beckham sürprizi! Falcao...

    Sıradaki Haber