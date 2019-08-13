İki bin yıllık Metropolis ziyarete açılacak

Yurtiçi ve yurtdışındaki farklı üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı uluslararası arkeoloji projesinin alan kazı çalışmalarında yeni dönem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başladı.

‘Ana Tanrıça Kenti’ Metropolis’te bu yıl kentin dokusu, yapıları, caddeler, sokaklar, şehir yaşamı ve kentte yaşayan farklı statü ve gelir gruplarından halkın yaşam alanları araştırılacak. Kentte yaşayanların temel gereksinimi olan su kaynakları, suyun biriktirilerek depolanması, özel konutlara dağıtılması üzerine çalışmalar yapılacak. Metropolis’in ilk kurulduğu yıllarda bölgede var olan mücadele ortamında kent ve yaşayanların huzuru için alınan önlemler de araştırılacak. Güvenlik amacıyla inşa edilen ve kenti çevreleyen sur duvarı, kapılar, kuleler belirlenecek.