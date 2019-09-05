Sevilen iki oyun ücretsiz oldu!
Son zamanlarda oyun dünyasında yaptığı indirimlerle ve projelerle adından sık sık bahsettiren Epic Games, iki oyunu daha ücretsiz olarak oyun sevenlere sundu.
Geçtiğimiz süre zarfında, yeni çıkan oyunları bünyesine katıp Steam karşısında pazarda kendine yer edinmek isteyen Epic Games; şimdi de Abzu ve The End is Nigh isimli iki yapımı ücretsiz hale getirdi.
Oyunları Epic Games'ten ücretsiz olarak elde etmek için Epic Games uygulamasını indirip, üye olmanız yeterli. Sonrasında oyunları indirip, oynayabilirsiniz.
ABZU – sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit
İşlemci: 3.0GHz Çift Çekirdekli işlemci
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX destekli ses kartı
The End is Nigh – sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü
İşlemci: Intel Core i3
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: (Opengl 3.0 ve üzeri sürümünü destekleyen bir ekran kartı)
Depolama: 500 MB kullanılabilir alan