Sevilen iki oyun ücretsiz oldu!

Geçtiğimiz süre zarfında, yeni çıkan oyunları bünyesine katıp Steam karşısında pazarda kendine yer edinmek isteyen Epic Games; şimdi de Abzu ve The End is Nigh isimli iki yapımı ücretsiz hale getirdi.

Oyunları Epic Games'ten ücretsiz olarak elde etmek için Epic Games uygulamasını indirip, üye olmanız yeterli. Sonrasında oyunları indirip, oynayabilirsiniz.

ABZU – sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit

İşlemci: 3.0GHz Çift Çekirdekli işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX destekli ses kartı

The End is Nigh – sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

İşlemci: Intel Core i3

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: (Opengl 3.0 ve üzeri sürümünü destekleyen bir ekran kartı)

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan