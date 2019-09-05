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    HaberlerOyun DunyasiSevilen iki oyun ücretsiz oldu!
    05.09.2019 - 10:53

    Sevilen iki oyun ücretsiz oldu!

    Son zamanlarda oyun dünyasında yaptığı indirimlerle ve projelerle adından sık sık bahsettiren Epic Games, iki oyunu daha ücretsiz olarak oyun sevenlere sundu.

    Sevilen iki oyun ücretsiz oldu!

    Geçtiğimiz süre zarfında, yeni çıkan oyunları bünyesine katıp Steam karşısında pazarda kendine yer edinmek isteyen Epic Games; şimdi de Abzu ve The End is Nigh isimli iki yapımı ücretsiz hale getirdi.

    Oyunları Epic Games'ten ücretsiz olarak elde etmek için Epic Games uygulamasını indirip, üye olmanız yeterli. Sonrasında oyunları indirip, oynayabilirsiniz.

    ABZU – sistem gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit
    İşlemci: 3.0GHz Çift Çekirdekli işlemci
    Bellek: 4 GB RAM
    Ekran Kartı: Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X
    DirectX: Sürüm 11
    Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
    Ses Kartı: DirectX destekli ses kartı

    The End is Nigh – sistem gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü
    İşlemci: Intel Core i3
    Bellek: 2 GB RAM
    Ekran Kartı: (Opengl 3.0 ve üzeri sürümünü destekleyen bir ekran kartı)
    Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

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