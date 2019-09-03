Samsung Galaxy A90 5G modelini tanıttı!

A serisinin üyesi olmasına rağmen, Samsung'un amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile aynı işlemciye sahip olan A90 5G, A serisinin en güçlü modeli olmayı başardı.

Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan model, 6 ve 8 GB'lık RAM seçenekleri ile piyasaya sunulacak. Bunun yanında 6.7 inç Super Amoled ve Full HD+ ekrana sahip olan A90 5G, ön kamerada 32 Megapiksel, arka kamerada ise 48 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca ürünün arka tarafında 48 Megapikselin yanı sıra bir adet 8 Megapiksel geniş açılı kamera, bir adet de 5 Megapiksel derinlik sensörü bulunduruyor.

A serisi akıllı telefon modellerinde Samsung DeX'i destekleyen ilk telefon olduğunu da belirtelim. A90 5G, 4500 mAh kapasiteli bir bataryaya ve 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneği ile raflardaki yerini alacak olan Samsung Galaxy A90 5G'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.