Google yanlışlıkla en güçlü kuantum bilgisayarının özellikleri açıkladı!

Google ile NASA'nın birlikte çalışarak geliştirdiği, kuantum bilgisayarın teknik özellikleri yanlışlıkla açığa çıktı. Fakat şu ana kadar konuyla ilgili olarak, ne NASA ne de Google herhangi bir açıklama yapmadı.

Google ile NASA tarafından geliştirilen kuantum bilgisayarın özellikleri çok kısa süreliğine de paylaşılmış olsa, olay Financial Times ve Fortune dergileri sayesinde kamuoyuna yansıdı.

Ortaya çıkanlara göre geliştirilen kuantum bilgisayar, mevcut süper bilgisayarların 10.000 yılda tamamlayabileceği bir hesaplamayı yalnızca 200 saniyede bitirebiliyor. Bunun yanı sıra Google Cloud servisinin 50 trilyon saatte tamamlayacağı bir işi, yeni bilgisayar 30 saniyede bitirebiliyor.

İddialar doğruysa gerçekten dudak uçuklatacak bir bilgisayar yapıldığını ve diğer şirketlerin fazlasıyla geride kalacağını belirtebiliriz. Şu ana kadar hiç bir resmi açıklama yapılmasa da ilerleyen günlerde dedikoduların durumuna göre NASA ya da Google belirli bilgiler paylaşacaktır.